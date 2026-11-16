Orhan Gencebay'dan vasiyet iddialarına net cevap

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Basında dolaşan vasiyet iddiaları hakkında konuşan şarkıcı Orhan Gencebay, ortada henüz hazırlanmış bir vasiyetin olmadığını açıkladı. Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur sonrası aile içinde çıkan tartışmaların hatırlatılması üzerine bu durumların kendisini üzdüğünü belirten Gencebay, ailesine olan bağlılığını vurguladı.

Üstat, ailesi için canını verebileceğini söylerken maddi ve manevi olarak herkesin yetecek kadar yeterliliğe sahip olduklarını da ekledi. Kısacası, "Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten" diyerek konuyu noktaladı.

Öte yandan, hayatının beyaz perdeye taşınması fikrine kesinlikle sıcak bakmıyor. Bir film projesinin hayatının yanlış anlatılmasına ve farklı yorumlara yol açabileceğini düşünen sanatçı, film yerine kitap seçeneğini daha doğru buluyor. Yaşadığı ders verici olayları bir kitapta toplamanın yanı sıra, gelecekte bir belgesel yapma planının da olduğunu belirtti.

Bizce hayatını kitaba dökmek çok daha klas bir hareket, en azından kontrol tamamen kendisinde olur. Peki sizce üstatların hayatı film olsa izlenir miydi yoksa kitap daha mı gizemli kalır?