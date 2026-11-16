Altı Üstü İstanbul ekibi Antalya'da COP31 zirvesini bastı

Eğlence

Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncuları Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal ve İpek Çiçek, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Antalya'daki COP31 zirvesindeydi. Ekip, beraberce objektiflerin karşısına geçip poz verdikten sonra Yeşil Bölge'de yer alan Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Dörtlü, COPArt sergisini de gezerek doğadan ve çevreden ilham alan eserleri inceledi.

Bu arada dizi meraklılarına küçük bir hatırlatma; Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü pazartesi saat 20.00'de atv'de.