Cemal Can Canseven karga saldırısına uğradı: "Kafamı delmiş"

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Cemal Canseven, sabah yürüyüşü yaptığı sırada bir karganın saldırısına uğradı. Başından yaralanan Canseven, tedbir amaçlı kontrol ve tedavi için hastaneye gitti.

Yaşadığı korku dolu anları ve hastane sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan fenomen, "Hoş geldin karga fobisi" diyerek durumu özetledi. Başındaki yaralı bölgeyi gösteren Canseven, paylaşımına "Karga kafamı delmiş" notunu ekledi. Takipçileri ise kısa sürede ünlü isme geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

2020 yılındaki Survivor yarışmasında Barış Murat Yağcı ile finale kalarak şampiyon olan Canseven, geçtiğimiz günlerde eski rakibinin açıklamalarıyla da gündeme gelmiş ve yarışma döneminde yaşadığı zorluklara değinmişti.