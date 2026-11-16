Deniz Seki patron oldu

Eğlence

Deniz Seki, Serkan Bülbül ile el ele verip kendi müzik şirketini kurdu. 'Winwin Record$' adıyla yola çıkan sanatçı, yapımcı kimliğiyle gündeme geldi.

Şirketin ilk bombası da hazır. Söz ve müziği Murat Akduman'a ait olan, klibi Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen “Yaptığına Değer mi?” şarkısı 20 Kasım'da tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Kendi girişimi için aşırı heyecanlı olan Deniz Seki, bu yeni dönemi “Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum” diyerek özetledi. Bakalım Winwin Record$ piyasayı nasıl sallayacak?