Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den diş okşayan anlaşma

Eğlence

Grand Maison İstanbul dizisinde Ateş ve Defne karakterlerini canlandıracak olan oyuncu Kerem Bürsin ve oyuncu Demet Özdemir, dizi setine girmeden önce bir reklam projesinde buluştu. İkilinin İpana markasının yeni yüzü olduğu ve reklam filmi çekimlerinin geçtiğimiz haftalarda tamamlandığı öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre iki yıl sürecek olan bu kampanya için Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in ayrı ayrı 30 milyon lira kazandığı öne sürüldü. Reklam filminin Kasım ayının sonunda yayınlanması planlanıyor.

Sözleşmeler tamam, rakamlar uçmuş; biz onları dizide izlemeyi beklerken diş macunu reklamıyla karşımızda bulacağız. Aralık ayında dizi için sete çıkacak olan ikilinin bu uyumu bakalım ekrana nasıl yansıyacak?

30 milyon lira ile neler yapılmazdı ki, biz ancak dişlerimizi fırçalamaya devam edelim.