Yeşilçam'ın son temsilcisi Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a gönderme: Biz daha ölmedik!

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Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Şehnaz Dilan, uzun bir süredir görünmediği yerlerde aniden ortaya çıktı. İstanbul Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen 66 yaşındaki oyuncu, hem görüntüsüyle hem de açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Olaylar, oyuncu Ediz Hun'un Yeşilçam'ın artık bittiği yönündeki sözleriyle başladı. Bu açıklamalara karşı biraz alındığını belirten Şehnaz Dilan, Yeşilçam'ın son kuşağının temsilcilerinin hâlâ hayatta olduğunu vurguladı. Dilan, durumu şu sözlerle özetledi: Biz daha ölmedik. En son kuşak benim ama... 200'e yakın dizi ve film çektik. Daha biz ölmedik, abilerim var yaşayan. Yeşilçam ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum.

Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerini açıklamayı talihsiz bulduğunu ekleyerek, kendilerinin o kuşaktan sonra geldiğini ve Yeşilçam'ın hâlâ yaşadığını savundu.

Sadece oyunculuğuyla değil, geçmişiyle de şaşırtan Dilan'ın hayatı aslında oldukça renkli. 1960 yılında İzmir'de Şehnaz Vreskala adıyla dünyaya gelen oyuncu, sinema kariyerine başlamadan önce İzmir Filizspor'da futbol oynayıp kaptanlık yapmış. Üstelik kulübün fahri başkanlığı Filiz Akın'ın üstlendiği bu dönemde aynı zamanda fotomodellik de yapmış. 1982'de İstanbul'a taşınarak sinema dünyasına adım atan Dilan, Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şener Şen ile rol aldığı Aşık Oldum filmindeki Kırmızı Kadın karakterinin yanı sıra Kızlar Sınıfı ve Umut Sokağı gibi yapımlarda da yer almış.

Yeşilçam'ın bitip bitmediği tartışmaları bir kenara, Şehnaz Dilan'ın futbol kaptanlığından sinema yıldızlığına uzanan bu hayat hikayesi gerçekten şahane değil mi?