Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e nankörlük çıkışı

Eğlence

Talat Bulut, meslektaşı Haluk Bilginer'in sektör için "Türkiye sineması" ifadesini önermesine sert tepki gösterdi. 14 Kasım'da Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen, Orhan Oğuz'un ilk filmi "Her Şeye Rağmen"in özel etkinliğinde konuşan Bulut, Bilginer'in İngiliz vatandaşlığına vurgu yaparak, "Türkiye'de meşhur olup Türkiye'de çok para kazanan bir İngiliz vatandaşının 114 yıllık Türk sineması kimliğini değiştirmesi bir nankörlüktür" dedi.

Tartışma, Haluk Bilginer'in geçmişte katıldığı bir söyleşide yaptığı bir önerinin yıllar sonra yeniden gündeme gelmesiyle başladı. Bilginer'in sektörü tanımlamak için önerdiği farklı ifade, farklı görüşleri karşı karşıya getirdi.

Etkinlikte sadece Talat Bulut değil, yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Şerif Sezer da bu tartışmaya dahil oldu. Oğuz net bir tavır sergilerken, Şerif Sezer de bu görüşü onayladı; ikisi de "Türk sineması" ifadesinden yana olduklarını söyledi.

Bir kelime değişimi üzerinden çıkan bu polemik, sektörün eski topraklarını yine karşı karşıya getirdi. Alt tarafı bir isim değişikliği teklifi için bu kadar sert kelimeler kullanılması biraz fazla değil mi?