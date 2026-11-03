Ata Demirer zayıflama iğnesi iddialarına noktayı koydu

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Son dönemdeki değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer, zayıflama sürecinde iğne kullanıp kullanmadığına dair soruları yanıtladı. Demirer, "Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle" diyerek bu yöntemi kesinlikle kullanmadığını belirtti.

Peki, nasıl başardı? Komedyen, kilo verme sürecinde temel olarak beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini anlattı. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinde ekmek tüketmeyi bıraktığını, düzenli spor yaptığını ve insülin direnci için tedavi gördüğünü açıkladı. Yani olay tamamen disiplin ve sağlık yönetimi.

Geçmişte sürekli kilo alıp verme döngüsüne giren Ata Demirer, bu sefer stratejisini değiştirdiğini söylüyor. Bu kez kısa süreli bir diyet yerine yaşam tarzını değiştirdiğini ifade etti. Diyetin ne zaman biteceği sorusuna ise "Tabii tabii, her zaman. O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil" diyerek yeni düzenini kalıcı hale getirme hedefinde olduğunu belirtti.

Aslında Ata Demirer, 2024 yılında katıldığı Empati programında yaklaşık 30 kilo verdiğini paylaşmıştı. O dönemde de kilo kaybının insülin direnci, beslenme düzeni ve sporla bağlantılı olduğunu, bu süreci yaklaşık iki buçuk yılda tamamladığını anlatmıştı.

Ekmeği kesip spora sarılmak mı, yoksa ömür boyu sürecek bir disiplin mi? Bizce en zoru o ekmekten vazgeçmek olan kısım.