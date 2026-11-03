Metin Hara'dan iddialara sert yanıt: Bu sözler bana ait değil

Eğlence

Metin Hara, eski ilişkisine dair basında ve sosyal medyada yayılan iddialar için düğmeye bastı. Özellikle Adriana Lima'yı kendisinin terk ettiğini ve ünlü modelin ayrılık sonrası kendisini defalarca aradığını söylediğine dair haberler çıkan Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Özel hayatına dair gerçeği yansıtmayan detayların paylaşıldığını savunan Hara, durumu oldukça net özetledi: Elinde ses kaydı, yazılı belge veya somut bir kanıt olan varsa buyursun paylaşsın. Gerçek dışı yayınlar devam ederse yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını da ekledi.

Bir dönem magazin gündemini sallayan çift, ilişkileri sürerken Bodrum'da birlikte tatil yapmıştı. Bakalım iddiaların sahipleri kanıt sunabilecek mi yoksa konu burada kapanacak mı?