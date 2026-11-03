İrem Derici bağışı şakasıyla gündemde

Eğlence

Kars 36 Spor, otobüs kampanyası kapsamında destekçilerini duyururken İrem Derici'nin ismini de listeye ekledi. Kulüp yönetimi, ünlü şarkıcının 1.045 TL bağışta bulunduğunu belirterek, sanatçının fotoğrafının yer aldığı özel bir teşekkür görseli paylaştı.

Ancak durum kısa süre sonra beklenmedik bir hal aldı. Paylaşımı gören İrem Derici, bağışın kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini açıkladı. Şarkıcı, durumun bir arkadaşının yaptığı şaka olduğunu belirterek olaya tepkisini esprili bir dille dile getirdi.

Olayın perde arkasını anlatan Derici, "Benim beyinsiz arkadaşım aklınca şaka yapmış" diyerek arkadaşının sosyal medya hesabını paylaştı. Buna rağmen şakanın güzel bir şeye vesile olduğunu düşünen şarkıcı, kulübe yakışan desteği yapacağını söyledi.

Arkadaşının şakasıyla başlayan bu süreç, İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a gerçekten destek verme kararı almasıyla sonuçlandı. Şarkıcının kulübe toplam ne kadar bağış yapacağı ise henüz belli değil.

Arkadaş grubuyla böyle 'yaratıcı' şakalar yapanlar var mı aranızda yoksa siz daha sakin olanlardan mısınız?