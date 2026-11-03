Magazin dünyasında neler oluyor? Çifte doğum günü kutlamaları ve sahne tozları

Eğlence

Çağla Şıkel, Çeşme'de hem büyük oğlu Kuzey'in hem de annesi Asuman Şıkel'in doğum günlerini Cadılar Bayramı ile birlikte kutladı. Bir gün arayla gerçekleşen doğum günleri nedeniyle çok özel kutlamalar yapıldığını belirten manken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sevgisini dile getirdi. Ailesine olan sevgisini anlatırken kelimelerin yetmediğini belirterek her ikisinin de yeni yaşını kutladı.

Şebnem Ferah, tam 7 yılye sonra Adana'da sevenleriyle yeniden buluştu. Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'ndaki konserde tam 16 bin kişi rock yıldızını izledi. Dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede, özellikle "Sigara" ve "Sil Baştan" şarkıları sonrası kalabalıktan yükselen "Bir daha!" tezahüratları atmosferin enerjisini iyice yükseltti.

Sahnelerin Nabzı ve Konser Maratonları

Hakan Altun, Harbiye Açıkhava'da gerçekleştirdiği konseri öncesinde muhabirlerle bir araya geldi. Harbiye'nin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan şarkıcı, burayı Türkiye'deki en güzel müzik mabedi olarak tanımladı. Normal zamanlarda da heyecanlandığını ancak Harbiye'de sahne almanın bambaşka bir duygu olduğunu ifade ederek mutluluğunu paylaştı.

Ebru Yaşar, Kıbrıs'taki Merit Royal Diamond Hotel'de hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da iki gece üst üste verdiği konserlerin 360 derece sahne tasarımı ve senfonik düzenlemeleriyle dikkat çektiğini belirten Yaşar, Türkiye'de böyle sahnelerin kurulabilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadıklarının rüyaların ötesinde bir iş olduğunu ekleyen şarkıcı, hala bu deneyimin etkisinde olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs'ta sahne alan bir diğer isim ise Ekin Uzunlar oldu. Pasha Hotel Girne'de sahne alan şarkıcı, geçen hafta Lefkoşa'da olduğunu, bu kez ise Girne'de olduğunu belirterek yıllardır süregelen sahne heyecanını hala koruduğunu söyledi. Özel bir repertuvarla çıktığı gecede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlamayı ihmal etmedi.

Gökhan Türkmen, Avrupa turnesi kapsamında 30 Ekim 2026 tarihinde İsviçre-Zürih'te Komplex AG mekanında sahne aldı. Biletlerin günler öncesinden tükendiği ve 2 bin kişilik mekanın tamamen dolduğu gecede popçu, en sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilerle buluştu.

İtiraflar, Kutlamalar ve Dijital Tartışmalar

Funda Arar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Grand Sapphire Resort'ta konser verdi. Yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında konuşan Arar, herkesin yapay zeka sayesinde şarkıcı, söz yazarı ve besteci olabildiğini ancak bazı şarkıların dijital olduğu çok belli olduğunu söyledi. Canlı performansın er meydanı olduğunu vurgulayan şarkıcı, sahne performansının dijital kayıtlar gibi olmadığını belirterek gerçek yeteneğin orada belli olduğunu savundu.

Derya Bedavacı, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'deki konserinde aile hayatına dair detaylar verdi. Eşiyle beraber çalıştığını belirten Bedavacı, kızının Londra'da müzik eğitimi aldığını ve hayallerinin peşinden gitmesine engel olmadıklarını söyledi. Kızının arabesk değil ama duygulu müzik yaptığını belirten şarkıcı, "Keşke benimle düet yapmayı kabul etse" diyerek bir temennide bulundu.

Arzum Onan, 53. yaş gününü Instagram üzerinden paylaştığı duygusal bir notla kutladı. Kırılganlığını ve gücünü daha iyi tanıdığı bir dönemde olduğunu belirten oyuncu, yaşadıklarının izlerini ve kaybettiklerinin özlemini taşıdığını yazdı. Kendini taşkıranotuyla kıyaslayan ve en sert yerlerden ışığa uzanmayı öğrendiğini söyleyen Onan, sadece bugünü değil, geçirdiği tüm sessiz ve coşkulu yaşlarını kutladığını ekledi.

Son dönemin popüler grubu Manifest'ten Sueda Uluca ise Cadılar Bayramı'na özel bir tercih yaptı. Miley Cyrus'ın canlandırdığı Hannah Montana karakterine bürünen genç şarkıcının paylaştığı video, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

İzmir'de Sanat Rüzgarı

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sanatseverler yoğun bir programla buluştu. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen IV. Murat operası, Sultan'ın çocuk yaşta tahta çıkışından son ana kadar olan sürecini izleyiciye sundu. Aynı merkezdeki Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise Kafkas Rüzgarı gösterisiyle geleneksel müzikler ve danslar ön plana çıktı.