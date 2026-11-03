Ahmet Selçuk İlkan'dan Coşkun Sabah'a 'emek hırsızı' cevabı: Ben şiirle anılırım

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Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah'ın kendisine yönelik "emek hırsızı" iddiasına sert bir yanıt verdi. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan İlkan, bu suçlamalar karşısında çok şaşkın ve üzgün olduğunu belirtti.

İlkan, birlikte imza attıkları şarkıları hatırlatarak "Onu meşhur eden şarkılarını ben yaptım" dedi. Tartışmayı sadece savunma ile sınırlı tutmayan söz yazarı, karşı tarafın imajına da gönderme yaptı. Google'da kendi adını aratınca sadece şiirlerin çıktığını, ancak Coşkun Sabah'ın adıyla hep polemiklerin karşılaşıldığını söyledi.

Aralarındaki anlaşmazlığın geçmişine de değinen İlkan, bir şarkının çıkışının yaklaşık 1989 yılında olduğunu belirtti. Coşkun Sabah'ın bu konu üzerindeki doyumsuzluğunu 37 yıldır anlamadığını ekleyerek tepkisini dile getirdi.