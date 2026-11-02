Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan borç para krizine farklı bakış

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Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, yakın çevreden gelen borç taleplerine nasıl yaklaştıklarını anlattı. Atacan, yakın akrabalara verilen paranın aslında bir borç olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Ona göre yakın akrabanın ihtiyacı olduğunda para verilir; eğer geri ödenirse adı borç olur, ödenmezse zaten akrabaya verilmiş bir para olarak kalır.

Eşinin bu yaklaşımına katılan Pınar Altuğ, borç mevzusunun arkadaşlık ilişkilerini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti. Yağmur Atacan'ın, para verilse de verilmese de arkadaşlığın zarar görebileceği yönündeki görüşlerini paylaştığını belirten Altuğ, bu durumun çok zor olduğunu söyledi. Hayatta ya bir prensip kararı alınması gerektiğini ekleyen Altuğ, günümüz ekonomik koşullarında bu durumun daha da zorlaştığını ve akrabalara verilen paraların borçtan ziyade yardım olarak düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın sonunda Yağmur Atacan, eşiyle kendisi arasında istenen borç miktarlarıyla ilgili esprili bir sitemde bulundu. Kendisinden 100 bin liraya kadar borç istenirken, Pınar Altuğ'dan istenen rakamların 500 bin liradan başladığını söyleyen Atacan, "Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?" diyerek durumu şakaya vurdu.

Bizce Pınar Altuğ'dan 500 bin lira istemekle Yağmur'dan 100 bin istemek arasındaki o uçurum gerçekten güldürdü. Sizin çevrede de 'zengin olan'dan daha yüksek meblağlar istenen o gizli hiyerarşi var mı?