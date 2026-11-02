Burcu Kara'dan çevre kirliliğine sert tepki: Yakında bakacak göl kalmayacak

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Oyuncu Burcu Kara, Bursa'nın İznik ilçesinde karşılaştığı manzara karşısında sessiz kalmadı. Yılın bir kısmını memleketi İznik'teki köy evinde geçiren ünlü isim, İznik Gölü sahilinde biriken çöpleri kendi elleriyle temizledi. Durumu sosyal medya hesaplarından paylaşan Kara, çevre kirliliğine ve insanların bencilce tutumlarına karşı sert ifadeler kullandı.

Paylaşımlarında gelecek nesillere bırakılacak mirasın tehlikede olduğuna dikkat çeken Burcu Kara, "Her gün aynı manzara! İnsanların bencilliği, kendinden sonrakini asla düşünmemesi, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum!" diyerek tepkisini dile getirdi. Doğayı ve hayvanları sevmeyenlerin kendisi nazarında insan olmadığını belirten oyuncu, gölün sularının her gün çekildiğini ve bu durumun geri dönülemez olduğunu savundu.

Kara, yakında bakılacak bir göl ve altında oturulacak bir ağaç kalmayacağını söyleyerek sitem etti. Toprakların kolay kazanılmadığını hatırlatan oyuncu, vicdansızlıklar yüzünden atalarının kemiklerinin sızladığını ekledi.

Doğa tutkusu sadece temizlikle sınırlı değil. 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Burcu Kara, 2021 yılında çocukluğunun geçtiği köy evini restore ederek yeniden yaşanır hale getirmişti. Evin çökmesine gönlünün razı olmadığını belirterek "bir delilik yapıp" restorasyona karar verdiğini anlatan oyuncu, eşi Fırat Parlak ile birlikte uzun süredir bu evde doğayla uyumlu bir yaşam sürüyor.

Doğayı bu kadar seven birinin sahil kenarında çöp toplaması gerçekten üzücü; keşke hepimiz aynı duyarlılığa sahip olsak, sizce de öyle değil mi?