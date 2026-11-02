Heidi Klum'dan yine şoke eden seçim: Bu yılki kostümü dev bir kopmuş el

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Hollywood'un her yıl en çok konuşulan isimlerinden biri olan model Heidi Klum, New York'ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinde konuklarını bir kez daha şaşkına çevirdi. 53 yaşındaki yıldız, bu kez vücudunu tamamen gizlediği, devasa ve kanlı bir kopmuş el kostümüyle karşımıza çıktı. Kostümün detayları gerçekten ürkütücü; sarkan bağlar, tendonlar ve kanlı dokular tasarımın en dikkat çeken kısımları arasındayken, Klum'ın ağzından süzülen kanlar ve dışarı çıkardığı dili bu korkunç görünümü tamamlayan unsurlar oldu.

Kendi elini model aldığı tasarımda detaylar ön planda

Klum'ın bu sıra dışı fikri aslında geçen yıldan beri aklındaymış. Tasarımı hazırlarken kendi sol elini model aldığını belirten ünlü model, ayrıntılara inanılmaz bir önem vermiş. Kostümdeki uzun kırmızı tırnakların yanı sıra, başparmağına eklenen yüzük, nişan yüzüğü ve alyans gibi kişisel detaylar tasarımın gerçekçiliğini artırmış. Parti boyunca Klum'a, kan lekeli koruyucu tulumlar giymiş yardımcıları eşlik etti.

Ancak bu görkemli görünümün arkasında ciddi bir emek ve zorluk var. Tasarımın hazırlanma sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen model, sadece kostümün içine girmesinin yaklaşık 5-6 saatini aldığını açıkladı. Klum için bu sürecin en zorlayıcı kısmı ise kostümü taşımak olmuş. Hazırlık aşamalarına dair ipuçlarını daha önce Instagram hesabından paylaşan yıldız, görsel şöleni bu kez fiziksel bir mücadeleye dönüştürmüş.

Eşini kostümüne dövme ile taşıdı

Bu yılki partide eşi müzisyen Tom Kaulitz, turnede olduğu için yer alamadı. Klum, eşini kostümünün bir parçası haline getirdi ve yüzük parmağına eşinin adını dövme yaptırdı.

Kostüm geçmişindeki ikonik karakterler

Heidi Klum'ın her yıl çıtayı yükselten kostüm arşivi aslında oldukça kabarık. 2022 yılındaki partide balık oltasına takılmış dev bir solucan görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturan model, geçmişte de benzer şekilde şaşırtıcı tercihler yapmıştı. Yunan mitolojisinden Medusa karakteri, dev bir tavus kuşu ve yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki Transformer kostümü hafızalarda yer eden diğer görünümlerindendi.

Bunun yanı sıra Michael Jackson’ın "Thriller" klibindeki kurt adamı canlandırması, kendi kopyalarından oluşan bir grupla davete katılması ve çok kollu Hindu tanrıçası Kali tasviriyle de her zaman konuşulmayı başardı. Her sene sınırları zorlayan Klum, bu yılki kopmuş el tercihiyle bir kez daha gündem oldu.

Podyumdan ekranlara uzanan bir kariyer

Alman asıllı model, sunucu, yapımcı ve iş kadını olan Heidi Klum, 1 Haziran 1973 tarihinde Batı Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde dünyaya geldi. Kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biri 1998 yılında Sports Illustrated Mayo Sayısı'nın kapağında yer almasıyla yaşandı. Hemen ardından 1999 yılında Victoria's Secret'ın "Melek" unvanını kazanan ilk Alman model olarak tarihe geçti.

Sadece modellikle yetinmeyip televizyon dünyasında da etkili bir isim olan Klum; Germany's Next Topmodel ve Project Runway gibi popüler yarışma programlarının hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendi. Ayrıca America's Got Talent programında uzun süre jüri üyeliği yapan yıldız, Ric Pipino ve şarkıcı Seal ile yaptığı evlilikler ve dört çocuk annesi olmasıyla da renkli özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.