63. Altın Portakal'da ödüller dağıtıldı: Geceye damga vuran o film

Eğlence

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63. edisyonu, 31 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Gecenin mutlak galibi, yönetmeni Ragıp Türk'ün ilk uzun metrajlı filmi olan Taş ve Tüy oldu. Film, toplamda altı ödülle salondan ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Ulusal Yarışmanın Kazananları

Taş ve Tüy, sadece En İyi Film ödülünü almakla kalmadı; Ragıp Türk'e En İyi Senaryo ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerini getirdi. Melda Tuzluca'nın kazandığı Cahide Sonku Ödülü ve Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü'nün yanına, Naim Kanat'ın Kadim Mavi ile paylaştığı En İyi Kurgu ödülü de eklenince film geceye damgasını vurdu. Ragıp Türk sahnede yaptığı konuşmada, 2003 yılında müzisyen olma hayaliyle İstanbul'a geldiğini paylaştı.

Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmi de gecenin güçlü yapımlarından biriydi. Ustaya En İyi Yönetmen ödülü gelirken, Kiril Prodanov En İyi Görüntü Yönetmeni, Osman Özcan ve Görkem Canbolat ise En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kaptı. Öykü Karayel, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve sahnede yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk dallarında ilginç paylaşımlar yaşandı. Hakikatin Ölümü filminden Mehmet Günsür ve Mert Fırat, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü birlikte aldı. Yardımcı erkek oyuncu dalında ise Cinlerin Düğünü'nden İlhan Şen ve Erol Babaoğlu ödülü paylaştı. Kadın yardımcı oyuncu dalında 12 yaşındaki Duygu Köse, Bir Anne Hakkında filmindeki rolüyle ödüle layık görüldü. Büşra Bülbül de aynı filmin yönetmeni olarak Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Ulusal yarışmanın diğer ödülleri Kadim Mavi'ye gitti. Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra Can Kuman ile En İyi Müzik, Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel ile (Taş ve Tüy ile paylaşılarak) En İyi Kurgu ödüllerini topladı.

Uluslararası ve Diğer Kategoriler

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda George Ovashvili'nin Babalarımdan Biri Ay'dır filmi En İyi Film seçildi. Andrey Zvyagintsev'in Minotor'u Jüri Özel Ödülü'nü, Yukiko Sode'nin Gece Yarısı Tüm Aşıklar'ı ise Jüri Özel Mansiyonu'nu aldı. Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale, Nehir Treni ile En İyi Yönetmen ödülünü paylaşırken; Magdalena Laubisch Altı Haftalık Veda ile En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Riverstone filminden Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara'ya gitti. Shahram Mokri'nin Siyah Tavşan Beyaz Tavşan filmi Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü'nü aldı.

Belgesel kategorisinde Arda Sarıgül'ün Mükellef filmi En İyi Belgesel, Çağatay Yurt'un Kül ve Tuz filmi ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda Soner Alan'ın Kısa Akıl'ı En İyi Kısa Film, Melis Balcı'nın Anaokulu'u Jüri Özel Ödülü'nü, Sis Gürdal'ın Porkatal'ı ise Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise Orhan Kerem Kartal'ın Dostlar Sağ Olsun filmi En İyi Film, Selin Toprak'ın Dünya Günü Kutlu Olsun filmi ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Sizce ödüller hak edenlere mi gitti, yoksa şaşırdığınız bir eşleşme var mı?