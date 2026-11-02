Cadılar Bayramı'nda kostüm şovu: Ünlüler yine sınırları zorladı

Eğlence

Cadılar Bayramı ruhu bu yıl da ünlülerin iddialı seçimleriyle hayat buldu. 31 Ekim'de sosyal medyayı kasıp kavuran kostümler arasında; ikonik film ve dizi karakterlerini canlandıranlardan, nostaljik göndermeler yapanlara kadar pek çok farklı tarz vardı.

Kimisi şaşırtıcı ve akıllara gelmeyecek kılıklara girerek herkesi şaşırttı, kimisi ise sınırları zorlayan görünümleriyle gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Kısacası ekip yine bildiğimiz gibi; kimi çok tanıdık, kimi ise oldukça absürt seçimlerle karşımızdaydı.

Sizin favoriniz hangisi olurdu?