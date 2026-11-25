Eğlence

Ahmet Kaya’nın ailesinin, X Yapım Prodüksiyon şirketine karşı açtığı 'kişilik haklarına saldırının önlenmesi' ve '1 liralık manevi tazminat' davası reddedildi. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, ilk kararında direndi.

Mahkeme kararında, söz konusu yapımın bir belgesel olmadığını ve kurguya dayalı olarak tasarlandığını belirtti. Sanatçının gerçek hayatında yaşanmamış olayların filmde yer almasının, Ahmet Kaya’nın ailesinin kişilik haklarına bir saldırı teşkil etmeyeceğine hükmedildi.

Kurgu deyip geçemiyoruz ama mahkeme bu sefer yapım şirketini haklı buldu. Sizce bir filmde gerçek dışı detaylara yer verilmesi kişilik haklarını zedeler mi?