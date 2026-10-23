Manifest üyesi Esin Bahat'ın eski işi şaşırttı

Eğlence

Manifest'in enerjisiyle tanıdığımız Esin Bahat'ın müzik dünyasına girmeden önceki hayatından çok şaşırtıcı bir kare geldi. Dokuz yıl öncesine ait olduğu belirtilen fotoğrafta Esin, bir çiğ köfte dükkanının önünde poz veriyor.

Siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle oldukça neşeli görünen Esin, iki kolunu havaya kaldırıp gülümserken fotoğrafın üzerine bir de "Çalışıyoruz" notu düşmüş. Bir zamanlar çiğ köfte dükkanında çalışan Esin'in bugün binlerce kişinin karşısında performans sergilemesi, sevenlerini şaşırttı.

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest; Mina Solak, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik bir grup. Şarkıları, dikkat çeken koreografileri ve sahne şovlarıyla özellikle gençlerin favorisi haline gelen grup, performanslarıyla gündemden düşmüyor.

Bizce bu kare, başarının nereden geldiğinin en güzel kanıtı. Kim bilir, belki o gün bir gün Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birinin üyesi olacağını tahmin ediyordu.