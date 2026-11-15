Hande Erçel Dubai'deki ilk Vogue Arabia Ball'da şıklığıyla konuşuldu

Eğlence

Hande Erçel, 13 Kasım'da Dubai'nin Bluewaters bölgesindeki Delano Dubai'de gerçekleşen ilk Vogue Arabia Ball'un 'Art Edition' gecesinde boy gösterdi. Moda, sanat ve eğlence dünyasını bir araya getiren bu özel geceye, Zuhair Murad'ın Sonbahar/Kış 2026 couture koleksiyonuna ait siyah bir elbiseyle katılan oyuncu, gerçekten göz kamaştırdı.

Elbisenin detaylarına gelirsek; omuz hattındaki tüyler, siyah zemin üzerine işlenmiş açık pembe çiçekler, yeşil yapraklar ve küçük altın tonlu motifler geceye damga vurdu. Bele oturan ve yere doğru hacimli bir şekilde yayılan tasarımın uzun kuyruğu ise karelerin en can alıcı noktasıydı. Kombinini ince bantlı siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayan Hande, saçlarını ortadan ayırıp sıkı bir topuzla toplama yoluna gitmiş. Boyun hattındaki damla biçimli koyu renk taşlı kolye, belirgin eyeliner ve doğal tonlardaki dudak makyajıyla görünüm tam anlamıyla tamamlanmış. Bizce bu kadar iddialı bir elbisenin yanına sade bir saç ve makyaj seçmesi çok yerinde bir karar olmuş, dengeyi çok iyi kurmuş.

Hande'nin etkinlikle bağı sadece kırmızı halıyla sınırlı değildi. Oyuncu, Vogue Arabia'nın ekim sonunda yayımladığı "Art Is All Around Us" adlı kampanya filminde rol aldı. Lynn Morkos tarafından yönetilen ve Dubai'deki AYA Universe dijital sanat merkezinde çekilen filmde, Erçel ışıklar ve renklerin arasında ilerliyor. Kampanyanın çıkış noktasını anlatan oyuncu, sanatın günlük hayatın içinde bulunabileceğini; yaşama biçimimizin, hissettiklerimizin ve çevremizle kurduğumuz bağın sanatla ilişkimizi şekillendirdiğini söyledi.

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz gibi projeleriyle tanınan oyuncu, son dönemde moda davetleriyle global arenın da dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sizce bu couture tercihle çıtayı nereye taşıdı?