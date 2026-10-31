Demet Özdemir sade şıklığıyla ortalığı yıktı

Eğlence

Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir, saçlarını kestirerek imaj tazeledi. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği Cinlerin Düğünü filminin ekibiyle yer alan oyuncu, özellikle festival söyleşisindeki görünümüyle gündem oldu.

Sade tarzı ve az makyajlı haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncuya hayranlarından tam not geldi. Sosyal medyada "Makyajsız şahane görünüyor" ve "Bu saçlar şahane oldu" gibi yorumlar yağdı. Bizce de bu kadar doğal ve taze bir görünüm her zaman kazanır.

Kaan Yıldırım, İlhan Şen ve Helin Kandemir'in de başrollerini paylaştığı film ise bir Anadolu köyünde, yıllar sonra düğün için bir araya gelen dört kardeşin aile sırlarını ve geçmişle hesaplaşmasını konu alıyor.

Sizce de az makyaj ve yeni saçlar Demet'e çok yakışmamış mı?