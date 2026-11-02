Hakkı Bulut mirasını açıklayan vasiyet yazmıyor

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İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada tansiyonunun yükselmesiyle hastaneye kaldırılan ve kısa süre sonra taburcu edilen Hakkı Bulut, yaşadığı sağlık sorununun ardından bir televizyon programına konuk oldu. 81 yaşındaki sanatçı, programda vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusu üzerine miras konusundaki net duruşunu paylaştı.

Çocuklarının miras yüzünden birbirine düşmeyeceğine inandığını söyleyen Bulut, vasiyet yazmaya ihtiyaç duymadığını belirtti. Sanatçı, bu konudaki güvenini "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" sözleriyle ifade etti.

Programda sadece mirasa değinmeyen Hakkı Bulut, 2007 yılında oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve ekranlara da yansıyan sert tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. O dönem karşılıklı ağır sözlerin sarf edildiği gerginliğin, televizyon programlarının izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü söyleyen sanatçı, bugün oğluyla arasının iyi olduğunu ve bu mevzuların artık geride kaldığını ekledi.