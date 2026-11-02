Murat Boz'dan 'battı' iddialarına beklenmedik cevap

Eğlence

Murat Boz, son günlerde sosyal medya ve bazı mecralarda yayılan, fon ve hisselerden battığı yönündeki iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Piyasaya yaptığı yatırımlar nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadığı ve bu yüzden yatırım danışmanını değiştirdiği öne sürülen şarkıcı, durumu oldukça ironik bir şekilde karşıladı.

X üzerinden, fon ve hisselerden battığı ve bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdiği söylenen bir paylaşıma yanıt veren ünlü isim, "Hadi ya? Benim niye haberim yok?" diyerek haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Kendi finansal durumundan haberi yokmuş gibi davranarak durumu tiye alan Boz'un bu net ve esprili çıkışı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bizce bu kadar net bir cevap varken hala konuşan varsa gerçekten çok boş vakti vardır.

Sizce Murat Boz'un bu cevabı yeterince 'kapak' mıydı?