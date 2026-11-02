Sinem Kobal'dan ev kuralları ve Kenan İmirzalıoğlu itirafı

Eğlence

Sinem Kobal, A Para Eğlence programında aile hayatına ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenleri paylaştı. İki kız çocuğuyla beraber Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evliliğinde, çocuk yetiştirme konusunda oldukça disiplinli bir yol izlediklerini belirten oyuncu, özellikle uyku ve yemek saatlerindeki kurallara çok önem verdiğini söyledi.

Kızları Lalin ve Leyla'nın ekranla ilişkisi konusunda net olan Kobal, çocuklarına ekran izletmediklerini açıkladı. Ayrıca kahvaltı ve akşam yemeklerinde tüm ailenin aynı sofrada buluşmasına özen gösterdiklerini ekledi.

Evin mutfağındaki dengeler ise oldukça şaşırtıcı. Kendi mutfak becerilerini pek yüksek görmeyen Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yemekler konusunda kendisinden çok daha maharetli olduğunu itiraf etti. İmirzalıoğlu'nun elinden lezzetli yemekler yediklerini dile getiren oyuncu..

Kariyer tarafında ise yedi yıllık bir ara veren Sinem Kobal, bu durumun önceden planlanmış bir karar olmadığını, kızlarının bebeklik döneminde yanlarında olmak istediği için böyle bir yol seçtiğini anlattı. Sete yeniden döndüğünde hiç yabancılık çekmediğini belirten oyuncu, "Çocukluğumdan beri setlerdeyim. 7 yıl sonra sete çıktığımın ikinci günü sanki hep karavanda bekliyormuşum gibi evimde hissettim." diyerek durumu özetledi.

Ekran yasağı ve mutfaktaki şef Kenan detayıyla Kobal ailesi gerçekten çok düzenliymiş, biz hala hangi yemeği yiyeceğimizi seçmeye çalışıyoruz.