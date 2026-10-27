FeminİSTANBUL'da onur ödülü Zeynep Oral'ın

Eğlence

Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, farklı ülkelerden şairleri ve sanatçıları bir araya getirdi. Üç gün boyunca şiir dinletileri, atölyeler, söyleşiler, müzik performansları ve film gösterimlerinin yapıldığı etkinlikte, onur ödülü gazeteci ve yazar Zeynep Oral’a verildi.

24 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşen açılış ve ödül törenine dizindeki rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Oral, duygularını videolu bir mesajla paylaştı. Ödülün; Oral'ın yarım asrı aşan yazın hayatı boyunca gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni, dergi yöneticisi, aktivist, anne ve büyükanne gibi tüm kimlikleriyle hak, barış, özgürlük ve kadınların eşitliği için verdiği örnek mücadele gerekçesiyle verildiği açıklandı.

Mesajında FeminİSTANBUL ekibine hayranlığını dile getiren Oral, sadece kadınların değil, sesi çıkmayan herkesin sesi olmayı hedefleyen bu çalışmaya teşekkür etti. Daha önce bu ödülü almış olan İoanna Kuçuradi, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Arzu Çerkezoğlu ve Betül Mardin gibi isimlerle bir arada anılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Oral, Türkiye’nin güzel günlere kavuşacağına inandığını ve genç kuşakların daha çalışkan ve özverili olduğunu vurguladı. Oral'ın yerine ödülü almak üzere yedi torunundan biri olan Maya Oral törende yer alacaktı.

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, İran, Hindistan, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkenin katıldığı festival, şiirin farklı kültürler arasında kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Şiirle ve kadın dayanışmasıyla dolu böyle bir atmosferde Zeynep Oral gibi bir ismin onurlandırılması gerçekten çok şık bir hareket olmuş.