Eğlence

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğulları Karan ve Kerem ile yaşadığı hareketli anları paylaşarak takipçilerinin yüzünü güldürdü. Paylaştığı fotoğrafta oğulları Karan ve Kerem'in başlarına buz tuttukları görüldü. Evcen, bu durumun iki erkek çocuk büyütmenin getirdiği tempoyu yansıttığını esprili bir dille anlattı.

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa İki erkek çocuklu evin akşam rutini... Buz servisi efendim alır mıydınız? notunu düşerek durumu tiye aldı. Karan ve Kerem'in bu doğal ve neşeli halleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle erkek çocuk sahibi anneler, kendi evlerindeki durumun da buna benzediğini belirterek paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Aile hayatı ve çocuklarıyla arası

Türk-Alman oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile olan evliliği ve çocuklarıyla kurduğu aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Çift, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında gerçekleşen bir düğünle taçlandırmıştı. Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan ikili, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

Evcen, uzun bir süredir televizyon ve sinema projelerine ara vermiş durumda. Vaktini tamamen çocuklarına ayırmayı tercih eden oyuncu, hayranlarıyla olan bağını Instagram üzerinden kurmaya devam ediyor. Annelik hallerini yansıtan samimi kareler, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Formunu koruyan anne

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen, yaklaşık 13 milyon takipçisi bulunan hesabından peş peşe yeni kareler yayınladı. İki çocuk annesi olmasına rağmen formdan hiçbir şey kaybetmeyen yıldız, sağlıklı yaşam tarzından ödün vermediği halleriyle büyük takdir topladı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun fit görünümünü beğeni yağmuruna tuttu.

Yerli ve yabancı binlerce hayranı, Evcen'in paylaştığı fotoğrafların altına övgü dolu mesajlar bıraktı. Kalp ve alev emojilerinin havada uçtuğu gönderiler, oyuncunun ekranlardan uzak olsa bile popülerliğinin zirvede olduğunu bir kez daha kanıtladı. Evcen, geçtiğimiz haftalarda da tatilinden keyifli anları yansıtan pozlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Genetik güzellik ve kardeşler

Fahriye Evcen'in güzelliği sosyal medyada sık sık genetikle ilişkilendiriliyor. Oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu ve güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapıldı. Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet, sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Sadece Evcen değil, pek çok ünlü ismin kardeşleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül, Zehra Güneş'in kardeşleri İrem Nur ve Mina Güneş ile Meryem Uzerli'nin kardeşi Canan Uzerli bu isimlerden bazıları. Ayrıca Sarp Akkaya'nın kardeşleri Esra ve Kaya Akkaya, Gözde Kocaoğlu'nun kardeşi Rıza Kocaoğlu, Caner Cindoruk'un kardeşi Münir Can Cindoruk ve Serhat Özcan'ın kardeşi Reha Özcan da dikkat çekiyor.

Demet Evgar'ın kardeşi Yiğit Evgar, Naz Elmas'ın kardeşi Açelya Elmas, Hadise'nin kardeşi Murat Açıkgöz ile kız kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz de merak edilenler listesinde. Listeye İsmail Hacıoğlu'nun kardeşi Kardelen Hacıoğlu, Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray, Ayşen Gruda'nın kız kardeşleri Ayten ve Ayben Erman ile Zeynep Beşerler'in kardeşi Derya Beşerler de ekleniyor. Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli, Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz, Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, Burcu Esmersoy'un kardeşi, Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa ve abisi Cem Tatlıtuğ da popüler isimlerin kardeşleri arasında yer alıyor. Son olarak Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, Barış Arduç'un kardeşleri Bensu, Hande ve Bedirhan Soral ile Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz kardeşler de merak edilenler arasında.

Erkek çocuklu evlerin bu kaos dolu hali gerçekten tanıdık, sizce de öyle değil mi?