Eğlence

Oyuncu Burcu Kara, çocukların ara tatil döneminde hastalıklarla mücadele ettiği bir süreçten geçtiklerini açıkladı. Küçük oğlunun, çocuklarda oldukça yaygın görülen el ayak hastalığına yakalandığını belirten Kara, hastalığın seyri hakkında bilgi verdi.

Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu paylaşan Kara, sürecin zorluğuna dikkat çekti. Yaşadıkları durumu "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk" sözleriyle anlatan oyuncu, diğer ebeveynleri de bu durumla ilgili uyardı. Burcu Kara, oğlunun daha önce de benzer bir hastalığa yakalandığını ancak o dönemdeki iyileşme sürecinin çok daha hızlı tamamlandığını ifade etti.

El ayak hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Genellikle 10 yaş altı çocuklarda ortaya çıkan el ayak hastalığı, bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Hastalık özellikle ağız içerisinde yaralara, el ve ayaklarda ise belirgin döküntülere yol açıyor. Bu enfeksiyonun beraberinde getirdiği temel belirtiler arasında ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve iştahsızlık yer alıyor.

Burcu Kara, Haziran Gecesi dizisi ve Romantik Komedi film serisindeki rolleriyle tanınan bir isim. 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncunun bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyor.

Sosyal medyadaki duygusal paylaşımları

Aile hayatının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kara, son olarak büyük oğlu Ali'nin yeni yaşını kutlamıştı. Arşivden çıkardığı bebeklik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, oğluna olan duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ali'm. İlk kez bir doğum gününde senden bedenen ayrıyım. Ama her nefesimde sen varsın. Kalp ağrım, burun sızım. Bana sınırsız, koşulsuz sevmeyi öğreten can parçam. Varlığına binlerce şükür, iyi ki doğdun hepimizin şiir gözlüsü! Ayağına taş değmesin, o ağlamaların hep sevinçten olsun canım benim.

Bu duygusal mesaj ve nostaljik kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı almıştı.

Ünlülerin çocukları

Sektörde çocuklarıyla ön plana çıkan diğer isimler arasında Bestemsu Özdemir (Sarp Marco), Gizem Karaca (Leyla Yaz), İrem Helvacıoğlu (Sora) ve Eda Erol (Baran) yer alıyor. Ayrıca Sahra Işık (Pamir), Ceyda Ateş (Talia), Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk (Ali) ve Begüm Öner-Ceyhun Fersoy (kızları) da çocuklarıyla gündeme gelen isimlerden.

İlker Aksum (Lila), Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu (Aziz), Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat (Atlas) ve Gürgen Öz (İda Su ve Maxim) listedeki diğer isimler. Deniz Karsu (Blues), Dönmez Schrama ile Selahattin Paşalı (Pera) ve Esra Erol'un oğulları Ömer ile İdris de ünlü çocukları arasında bulunuyor.

Cemre Kemer (Karla ve Kerem), Seda Bakan (Leyla ve Ela), Çılgın Sedat (Siraç), Marc Cucurella (Mateo) ve Özgün Uğurlu (Ediz) ile birlikte listede Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan da yer alıyor. Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan, Asya Acun Ilıcalı'nın kızları, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da bu grupta.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan (Su), Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal (Lalin ve Leyla) ve Demet Şener ile İbrahim Kutluay (Ömer ve İrem) çiftlerinin çocukları da dikkat çekiyor. YASEMİN ŞEFKATLİ ile İDO TATLISES'in ikizleri, Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Toprak ve Maya ile Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina da listede.

Aslı Enver (Elay), Ebru Şallı (Beren Tan), Emine Ün (Duru Ün) ve Emrah'ın çocukları Elyesa ve Eleysa da listede yer alırken, Tamer Karadağlı (Zeyno Karadağlı) ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural da mevcut. Vahide Perçin ile Altan Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada ve Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira da ünlü çocukları arasında.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem, Alişan ile Buse Varol'un çocukları Eliz ve Burak ile Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un çocukları Kuzey ve Uzay da listeye eklenen isimler. Özge Özberk (Leo), Seda Sayan (Oğulcan) ve Suat Sungur ile Ahu Sungur çiftinin oğlu Ege Yücel Sungur da listede yer alıyor.

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira, Coşkun Sabah'ın kızları Roza ve Helen, Songül Karlı'nın oğlu Efe, Furkan Gümüş ve Nefise Karatay'ın kızı Maya Nur ile Fettahoğlu'nun kızı Elisa, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter de ünlü çocukları arasında yer alan diğer isimler.

Sizin ara tatil maceralarınız nasıl geçiyor, benzer hastalıklarla uğraşanlar var mı?