Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde bebek dedikoduları yeniden havada uçuşuyor

Eğlence

Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında sosyal medyada yayılan hamilelik iddiaları yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Hayranların “Bebek mi bekliyorlar?” sorularıyla ortalığı karıştırdığı bu iddialarla ilgili henüz resmî bir doğrulama gelmiş değil.

Aslında bu durum çift için yeni bir şey değil. 25 Nisan’da da benzer söylentilerle uğraşan ikili, o dönem konuya oldukça net bir pencereden bakmıştı. Oyuncu Beren Saat, bu tarz haberlerin yıllar içinde rutin şekilde ortaya çıktığını belirtirken; şarkıcı Kenan Doğulu, durumun kendileri için komik olduğunu ama akrabalardan gelen “Hayırlı olsun” mesajlarının bir noktadan sonra sinir bozucu hale geldiğini anlatmıştı.

Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. Eşini sahne kenarından izleyen Beren Saat, şarkılara eşlik edip dans ederek geceye renk kattı.

Sağanak yağmura rağmen alanı dolduran dinleyicilere şaka yapan Doğulu'nun konserinde annesi Serpil Doğulu, Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci de yer aldı.

Kısacası, resmî bir açıklama gelene kadar sosyal medyanın tahmin yürütme mesaisi devam edecek gibi görünüyor. Sizce bu seferki iddialar gerçek mi yoksa yine rutin bir sosyal medya rüzgarı mı?