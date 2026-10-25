Yetenek Sizsiniz'in minik davulcusu Baha Bayırlı büyümüş

Eğlence

Yetenek Sizsiniz'in çocuk yaşlardaki davul performanslarıyla ortalığı kasıp kavuran Baha Bayırlı, geçen yıllarla birlikte tamamen değişti. Bir dönem yarışmada yarı finale kadar yükselerek herkesin sevgisini kazanan Baha, artık üniversite sınavlarına hazırlanan genç bir müzisyen oldu.

Müziği sadece bir hobi olarak bırakmayan Bayırlı, eğitim hayatını da bu yönde şekillendirmiş. Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü'nden mezun olan genç yetenek, okul sürecinde sadece klarnetle kalmayıp farklı enstrümanlar çalmayı da öğrenmiş.

Küçükken davulun başındayken gördüğümüz Baha'nın son görüntülerinde yine davul başında olduğu dikkat çekiyor. Sadece okul sıralarında değil, solo konserlerde sahne alarak ve koro konserlerine katılarak müzikal yolculuğunu aktif tutmaya devam ediyor.

Yarışma yıllarından hatırlanan Baha Bayırlı'nın büyümüş halini görenler, değişimini yorumlarıyla değerlendirdi. Çocukluk dönemindeki performansıyla hatırlanan Bayırlı, müzik yolculuğuna devam ediyor.

Vallahi biz o minicik davulcu haliyle kalmıştık, çocuk resmen büyümüş. Sizce de çok değişmemiş mi?