Kızılcık Şerbeti’nin ikilisi Tuzlu Kahve’de buluşuyor

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah ve Alev'i Tuzlu Kahve'de tekrar aynı karede. Star TV'de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve, konuk oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin Osman Aydınoğlu karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, yeni bölümde eski rol arkadaşı Müjde Uzman ile kamera karşısına geçecek.

İkilinin Kızılcık Şerbeti'ndeki hikâyeleri uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise Tuzlu Kahve çatısı altında yeniden bir araya gelmeleri, eski dizinin izleyicileri için dikkat çeken bir buluşma olacak.

Müjde Uzman cephesine bakarsak; 26 Eylül 1984 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birincilikle tamamlayan Uzman, modellikten kurumsal sektöre, Dream TV ve MTV'deki VJ'lik dönemlerinden reklam filmlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmış. Oyunculuk dünyasına ise 2008'de Paramparça Aşklar dizisiyle giriş yapmış.

Uzman'ın filmografisine baktığımızda Recep İvedik 2, Hadi İnşallah, Sekiz, Ruins Episode 1: Golden Immortal, Kutsal Damacana 4 ve İllegal Hayatlar gibi yapımlar dikkat çekiyor. Dizi tarafında ise Paramparça Aşklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Aşk Bir Hayal, Muhteşem Yüzyıl, Bir Çocuk Sevdim, Fatih, 20 Dakika, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı, Evlilik Hakkında Her Şey ve tabii ki Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda yer almıştı.

Sizce bu ikili yeniden bir araya gelince ortalık yeniden karışır mı?