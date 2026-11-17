Eğlence

Ajda Pekkan, Doğu Londra'daki konserinde 2 bin kişilik salonu tamamen doldurarak kapalı gişe bir geceye imza attı. Yaklaşık iki saat süren konserde Süperstar, 80 yaşına rağmen enerjisi ve dans performansıyla herkesi büyüledi. Hayranlarının coşkusuyla sahneye eşlik eden Pekkan, gece boyunca dans ederek performansını sergiledi.

Konser için sadece Londra'dan değil, İsveç ve ABD gibi uzak yerlerden gelenlerin yanı sıra Manchester, Birmingham ve Newcastle'dan da çok sayıda hayran şehre akın etti. İzleyici kitlesi arasında Azerbaycanlı ve Kıbrıslı Türklerin yanı sıra İngilizler de vardı. Ajda Pekkan, dans grubuyla birlikte İngiliz seyircileri kendine hayran bıraktı.

Süperstar, sahnedeki esprileriyle de geceye renk kattı. Hayranlarına yaşını hatırlatarak, "Tabii ki sizler hatırlamazsınız, bazılarınız doğmadan ben Londra'daydım. Londra'da yaşadım ve sonra geri döndüm. Aslında Londra'yı çok iyi biliyorum" diyerek şakayla karışık bir an yaşattı.

Şahmeran Entertainment ve Divaa Organizasyonu iş birliğiyle düzenlenen geceye diplomatik katılım da yoğundu. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Hasan Ulusoy ve eşi ile Azerbaycan Büyükelçisi Elin Süleymanov ve eşi konserde yer alan isimler arasındaydı. Ayrıca Onur Jewellery CEO'su Gülhan Onur kızı Akasya Onur ile, Queen Mary University of London öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Baysan ve Uzm. Nöropsikolog Dr. Alptekin Aydın eşi Funda Aydın ile birlikte geceye katıldı.

Süperstar'ın enerjisi gerçekten şaka mı? Biz ancak hayal ederiz, kadın resmen zamanı durdurmuş!