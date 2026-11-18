Eğlence

Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile olan romantik karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafa "Ölümsüz Aşk" notunu düşen sanatçının kullandığı yoğun filtreler, romantik jestin önüne geçerek gündem oldu.

Karede yüz hatlarının belirgin şekilde değişmesi ve yoğun pürüzsüzleştirme efekti dikkat çekerken, çiftin olduğundan daha zayıf görünmesi de sosyal medyada konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu filtre kullanımını esprili bir dille eleştirirken, diğerleri ise çifte kalp emojileriyle destek verdi.