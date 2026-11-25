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Yaklaşık yedi yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden eski model Murat Mısırlı, dostları onu bu süreçte yalnız bırakmıyor. Bir dönem mankenlik yapan oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, Mısırlı'yı ziyaret ederek yanında olduklarını gösterdi.

Yıllara dayanan bu dostluğun buluşmasından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflara Atilla Saral, "Can arkadaşlar" notunu ekledi.

1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Murat Mısırlı, ilkokul yıllarından itibaren tenis, judo ve hentbol dallarında hem amatör hem de profesyonel olarak faaliyet gösterdi. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken gelen modellik tekliflerini değerlendiren Mısırlı, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en tanınmış erkek mankenleri arasında yer aldı.

Kariyerine sadece modellikle yetinmeyip profesyonel dansçılık da yapan Mısırlı, Türkiye'yi 30 farklı ülkede temsil etti. Ayrıca güzellik yarışmaları ve defilelerin koreografi çalışmalarında görev aldı. Oyunculuğa da adım atan isim, Levent Kırca Tiyatrosu'nda sahne aldı ve çeşitli televizyon dizilerinde rol üstlendi.

Burcu Ergün Mısırlı ile evli olan eski mankenin Tibet adında bir oğlu var. Gerçek dostluğun böyle zamanlarda belli olduğunu görmek insanı gerçekten mutlu ediyor, değil mi?