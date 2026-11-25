Eğlence

Şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'deki bir mantıcıdan evine bir buçuk porsiyon mantı ve bir kola sipariş etti. Ancak yemekle birlikte gelen hesap, Eren'i gerçekten şaşırttı. Toplam tutarın 935 TL olduğunu öğrenen şarkıcı, durumu X hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor" diye başlayan Eren, hesabı paylaştıktan sonra "Gerçekten soruyorum, bu normal mi?" diye ekledi. Artık neyin pahalı neyin ucuz olduğunu ayırt edemediğini belirten şarkıcı, paylaşımını fiyatlara kendisinin mi yetişemediğini soran bir soruyla bitirdi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Eren'in işletmenin adını vermemesi oldu. Şarkıcı, herhangi bir yeri hedef göstermek yerine sadece fiyatların geldiği noktayı sorguladı. İstanbul'un en pahalı semtlerinden biri olarak bilinen Cihangir'den verilen bu sipariş, sosyal medyada dışarıdan yemek söyleme maliyetleri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Şaka değil, gerçekten bir buçuk porsiyon mantı ve bir kola 935 TL olabilir mi, yoksa Cihangir'de artık mantılar altın tozuyla mı servis ediliyor?