Eğlence

Cardi B, 14 Kasım'da Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen Baby2Baby Galası'nda tercih ettiği sıra dışı stil ile gündeme oturdu. Sanatçı, yüzünün büyük bölümünü kapatan, sadece dudaklarının ve çenesinin göründüğü devasa beyaz tüylü bir şapka seçti.

Kombinin geri kalanı da oldukça gösterişliydi. Beyaz renkli, derin dekolteli ve altın işlemeli korse detayına sahip uzun bir elbise giyen rapçinin stilini uzun beyaz eldivenler tamamladı. Gecenin en sıra dışı görünümleri arasında yer alan bu beyaz kombin, Cardi B'nin kırmızı halıdaki tercihiydi.

Ancak Cardi B, sahne performansı için yerinde durmadı ve kıyafet değiştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıktığında, beyazlar yerine altın rengi ve ışıltılı başka bir elbiseyle davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştıran Baby2Baby kuruluşunun 15'inci yıl galasında birçok ünlü isim bir araya geldi. Demi Moore'un onurlandırıldığı gecede Katy Perry, Jessica Alba, Kerry Washington ve Ciara da yer aldı. Organizasyon kapsamında 20 milyon doların üzerinde bağış toplandı.