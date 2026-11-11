Beyazıt Öztürk'ten sürpriz okul planı: Veterinerlik okumak istiyorum

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Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına dönme isteğini dile getirdi. Yarışmadaki konuğunun af kapsamında eğitim hayatına kaldığı yerden devam edeceğini öğrenen 57 yaşındaki sunucu, yeniden üniversite okumak istediğini dile getirdi.

Yarışmacının "12 sene önce Akdeniz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde terktim, ikinci dönem başlıyorum" sözleri üzerine Öztürk, "Harika, olabiliyorsa ben de yeniden veterinerlik okuyayım. Özeniyorum" şeklinde konuştu.

Aslında Beyazıt Öztürk'ün üniversite mezunu olduğu biliniyor. Babasının polis olması sebebiyle gençliğini Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçiren ve Gemlik Lisesi'nden mezun olan sunucu, üniversite sınavının ikinci aşamasında başarılı olamayınca resim yeteneğine odaklanmış. Bu sayede Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü'nde eğitim almış.

Şimdi ise rotayı veterinerliğe kırmak isteyen Öztürk'ün bu çıkışı, izleyicilerin de ilgisini çekti.