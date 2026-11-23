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احتفلت الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها فريدة، اللي هي بنت مصمم الاستعراضات المعروف عاطف عوض، على عريسها وليد. وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن والإعلام شاركوا رانيا فرحتها.

تخيلوا بس مين حضر! ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد رياض، أشرف زكي، روجينا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، دنيا عبد العزيز، إيمان الحصري، محمد جمعة وغيرهم كثير. يعني لو كنت معزوم وما رحت، راحت عليك نص متعة الحفل وكم سيلفي مع نجومك المفضلين! والإعلامية بوسي شلبي وشاركت الصور مع متابعيها،

وبعيداً عن أجواء الزواجات والأفراح اللي تفتح النفس، النجمة رانيا فريد شوقي ما وقفت شغل أبدًا. آخر أعمالها كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري"، واللي عُرض في رمضان 2025. المسلسل كان من خمس عشرة حلقة، وبطولة نخبة من النجوم زي روجينا، محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي. العمل كان بتأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح،

وللأمانة، رانيا فريد شوقي شاركت كمان في مسلسل "الأميرة: ضل حيطة". المسلسل هذا كان يضم كاست قوي جدًا، منهم ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، هند عبد الحليم، مها نصار، هاله فاخر، هاجر عفيفي، وعزت زين. قصة المسلسل كانت من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل،

المهم، ألف مبروك للعروسين وليد وفريدة، وعقبال نشوف لهم كل خير وسعادة. واضح إن حفل زواجهم كان ليلة من ألف ليلة وليلة بوجود هالنجوم كلهم. بس بيني وبينكم، لو كان الزواج عندكم، مين النجم أو النجمة اللي كنتوا تتمنون تشوفونهم هناك؟ شاركونا رأيكم!