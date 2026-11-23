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أخيراً، فيلم "العيون الساهرة: الساس" كشف عن موعد عرضه المنتظر، والواضح إن التحضيرات وصلت للذروة. نجوم العمل، يعقوب الفرحان وفيصل الدوخي، ما قصروا ونزلوا البوستر الرسمي على حساباتهم، وشاركونا الموعد اللي بنترقبه كلنا: 3 ديسمبر 2026 في صالات السينما السعودية.

وكتب فيصل الدوخي مع البوستر أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية. كما شارك الأبطال فيديو ترويجياً فيه عبارة قصة ساسها عيالها. من جد، الفيلم شكله بيقدم لنا جرعة قوية من الدراما والتشويق.

الفيلم من إخراج روبرت غراسمير، وبمساهمة إبداعية من المخرج العالمي فيليب نويس. الإنتاج جاي بشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الداخلية، ومعهم شركة صلة كمنتج منفّذ، ومساهمة من "صندوق بيج تايم". ولا ننسى الرعاية الكريمة من "تحكم" و"علم".

القصة تدور أحداثها في الرياض، عن طفلة تختفي، والبحث عنها يكشف عالم خفي مليان إدمان وتجارة ممنوعات، تتشابك فيه أسرار العائلة مع جرائم عصابة خطيرة. والمحقق عبدالله ورجاله في مكافحة الممنوعات بيدخلون رحلة خطيرة، كلها مواجهات وحقائق تنكشف، عشان ترجع الطفلة لأهلها. من جد، شكلنا على موعد مع فيلم بيشد الأعصاب ويخلينا على أطراف كراسينا! جاهزين للتشويق؟