ترفيه

'جحيم العابرين' يجاوب على تساؤلات الجمهور الكثيرة! الكل كان مشغل باله بكم ساعة رح ياخذنا الفيلم في رحلته المرعبة، والجواب هو: 90 دقيقة بس! يعني ساعة ونص ممكن تخلينا ما ننام الليل، يا جماعة.

الفيلم اللي خطف الأضواء بقصته القوية، يصنف كرعب وإثارة نفسية وفانتازيا، ومستوحى من رواية الكاتب والروائي أسامة المسلم اللي كتب السيناريو بنفسه. يعني حنعيش جو الرواية بكل تفاصيلها على الشاشة الكبيرة.

القصة يا ساتر تبدأ على طريق جبلي كأنه مرسوم للغموض، كله اختفاءات وجرائم. فجأة، بنت اسمها 'يمنى' تشوف شاب متعطلة سيارته، وتقرر تساعده وتوصله لأقرب محطة بنزين. ومن هنا تبدأ رحلة غير متوقعة كلها خوف ورعب يتصاعد مع كل دقيقة في الليل. الحلو في الفيلم إنه ما يظهر لك الخطر كله، يخليك تتساءل وتعيش مع الأبطال شعور التهديد اللي مو باين له ملامح.

بجانب أسامة المسلم اللي كتب القصة والسيناريو، الفيلم من إخراج هناء العمير، وهذا أول فيلم روائي طويل لها، يعني بنتوقع إبداع من نوع ثاني. والبطولة فيها وجيه قوية زي أضواء بدر وباسل الصلي، والإنتاج كله على MBC Studios. وتصويره بالكامل في ديرتنا، المملكة العربية السعودية.

'جحيم العابرين' عرضوه عالمياً لأول مرة في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل طرحه في عدد من الأسواق العربية. بصراحة، 90 دقيقة على هالقصة اللي تحبس الأنفاس تبدو قصيرة، ولا إيش رأيكم؟