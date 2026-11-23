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خلاص، حسموها! المنتج جمال سنان كشف عن عمل جديد يجمعه برمضان 2027 مع الفنان إبراهيم الحجاج. المسلسل اسمه "واحد ثاني"، وشكله جاي يكسر الدنيا! جمال نزل صورة تجمعه مع إبراهيم وعلق عليها بحماس مو طبيعي: "واحد ثاني.. رمضان 2027 مع النجم الكبير والصديق وشريك النجاحات إبراهيم الحجاج، تأليف المميز مفرّج المجفل، للمخرج المبدع والصديق عبدالرحمن السلمان". وختم بدعوة الجمهور لانتظارهم قريباً في رمضان.

وتفاعل إبراهيم الحجاج مع المنشور وشارك نفس الحماس، ورحّب بجمال سنان وفريقه في الرياض، ووعد بتقديم عمل مميز يليق بالناس.

وعلقت الفنانة أيتن عامر مهنئة وكتبت إنها تنتظر العمل من الآن وإنه على رأس قائمتها، ورد عليها إبراهيم الحجاج بالدعاء لها.

وسبق هذا العمل مسلسل "يوميات رجل متزوج"، وهو الموسم الثاني من "يوميات رجل عانس". قصة المسلسل كانت تبدأ لما "عبدالله" يودع العزوبية أخيراً، لكن الصدمة كانت إن بيته الزوجي طلع نفس غرفته القديمة في بيت أهله! ومن هنا تبدأ رحلة كوميدية لاستكشاف الصراع بين طموح العروسين للاستقلال وواقع العائلة اللي ما يخلص من التدخلات. عاد هنا السؤال: هل "عبدالله" بيقدر يوازن بين شريكة حياته و"ست الحبايب" أمه؟ ولا النوم الهادي بيصير حلم بعيد؟ ووش بيصير بين الابن والزوجة والحماة؟ المسلسل هذا كان من إخراج عبدالرحمن السلمان، وتأليف نواف المهنا.

كمان كان فيه مسلسل "الغريبة" اللي كتبته نور شيشكلي وأخرجه إيلي السمعان، وشارك فيه كوكبة من النجوم زي نور الغندور، محمود بوشهري، طيف، حسن إبراهيم، ريم أرحمة، عبدالله بهمن، حمد أشكناني، سلمى سالم، شوق الهادي، إيمان الحسيني، عبدالله الطليحي، ووفيّ فؤاد.

هل أنتم جاهزين لـ"واحد ثاني" برمضان 2027؟ ولا تبون نسوي قرعة على مين يشوفه أول؟