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الفنانة رانيا فريد شوقي احتفلت أمس الجمعة بزفاف بنتها فريدة عوض، وكمية المشاعر اللي كانت باينة عليها كانت غير طبيعية! الاحتفال أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجوم الفن، وكان مليئاً بحنية ودموع الأمومة اللي غلبت رانيا وما قدرت تمسكها. الجو كان مليان دفء وخصوصية، والتفاعل من الحضور كان كبير.

فريدة عوض هي بنت رانيا من زوجها السابق، مصمم الرقصات عاطف عوض. بس السالفة ما وقفت على الزواج والدموع بس، كأن رانيا قررت تضرب عصفورين بحجر، أو يمكن أكثر! بعد غياب دام تقريباً ثلاثين سنة عن السينما، رانيا راجعة بقوة بفيلم جديد اسمه "الحافي". يا جماعة، ثلاثين سنة مو شوية،

فيلم "الحافي" من بطولة إلهام شاهين وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وخالد الصاوي وأميرة فتحي وعدد ثاني من النجوم. والفيلم من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي. الفيلم شكله بيكون عميق، لأنه بيسلط الضوء على عالم الدجل والشعوذة الجديد اللي صار يستغل السوشيال ميديا والتقنيات الرقمية عشان يسيطر على عقول الناس ويستغلهم مادياً، وتجسد إلهام شاهين شخصية سيدة شعبية صاحبة ثراء ونفوذ.

وما اكتفت رانيا بفيلم واحد، لا يا قلبي! عندها مسلسل جديد كمان بتشارك في بطولته مع صبري فواز ومحسن محيي الدين وشريف الدسوقي وغيرهم. المسلسل هذا بيكون اجتماعي كوميدي، ويركز على الترابط والتماسك في المجتمع المصري والوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط. واضح إن رانيا ناوية تعوض كل سنين الغياب دفعة واحدة! مين متحمس يشوفها ترجع للشاشة الكبيرة والصغيرة؟