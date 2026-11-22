مشاهير

أحلام وبس! مين غيرها يقدر ياخذ فستان سهرة من تصميم زهير مراد ويقلبه لقطعة فنية تعبر عنها مية بالمية؟ هذي ملكة الفخامة اللي دايم تبهرنا بلمساتها الخاصة اللي تخلي التصميم راقي ومحتشم بنفس الوقت، بدون ما تغير روح الفستان الأصلي وتخليه أفخم وأكثر جاذبية. هي فنانة في إعادة صياغة التصاميم العالمية لذوقها الأسطوري.

شوفوا مثلاً إطلالتها الأخيرة بفستان مخمل أزرق ملكي من مجموعة زهير مراد لهوت كوتور خريف وشتاء 2027. فستان فخم بكل معنى الكلمة، بس أحلام عدلت عليه بلمساتها اللي تخليها أيقونة غير شكل. الأكمام الطويلة اللي تكشف الأكتاف (Off Shoulder) مع فتحة صغيرة عند الصدر، وقصة تحدد الخصر بشكل يبرز رشاقتها، وكلها مطرزة بتطريزات براقة وأحجار ملونة، وبالأحجار الخضراء على الصدر والجزء العلوي، وأضافت سحراً خاصاً للفستان. التنورة جت بقصة حورية البحر الضيقة مع طبقة إضافية بأسلوب الثنيات والطيّات تحت الخصر، شي خرافي ويضيف لمسة جذابة لافتة للنظر. أما الفستان الأصلي على العارضة كان بلون مخمل أسود وبقصة ديكولتيه مفتوحة وبدون أكمام، بس أحلام تعرف وش اللي يناسبها وتعرف كيف تخلي الفستان قطعة منها، بذكاء وفخامة.

وفي ظهور آخر مؤخراً، أطلت أحلام بفستان أسود ثاني من توقيع المصمم زهير مراد بعد، هالمرة من الدانتيل الشفاف اللي غطته ورود بارزة وألوان جذابة متناثرة على كل مكان في الفستان. الفستان كان بأكمام طويلة شفافة وقصة أوف شولدر، وتنورة طويلة شفافة بعد مع طبقة بيبلم إضافية. التعديل اللي سوته أحلام هنا كان جداً ذكي ومناسب لأناقتها المحتشمة: أضافت بطانة داخلية للتنورة الشفافة عشان يكون الفستان أستر وما يكشف الجسم زي التصميم الأساسي. هنا نشوف كيف أحلام تختار الأناقة والرقي بس بنفس الوقت تحافظ على أسلوبها الخاص اللي يحبه جمهورها ويخليه مميز عن أي فنانة ثانية.

أحلام دايماً تثبت إن الأناقة مو بس باتباع الموضة بحذافيرها، بس كمان بتطويعها لذوقك وشخصيتك الفريدة. وهذي هي اللي تخلي فساتين زهير مراد عليها شيء ثاني! صراحة، مين غير أحلام يقدر ياخذ تصميم عالمي ويضيف عليه بصمته الخاصة ويخليه أحلى وأفخم؟ إيش رأيكم بلمسات أحلام الخاصة على تصاميم المصمم العالمي؟ تحسونها تطلع أحلى مع تعديلاتها ولا تفضلون التصميم الأصلي من غير أي تغيير؟