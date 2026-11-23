ترفيه

يا جماعة الخير، لو كنتوا من اللي تابعوا آخر أخبار السوشال ميديا، أكيد شفتوا الهَبّة اللي صارت بسبب صور كواليس مسلسل "سلطان الديب" الجديد. الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري نشرا صوراً، والمتابعين احتاروا حيرة مو طبيعية. السؤال اللي طغى على كل التعليقات: هل الصور هذي سويتوها بالذكاء الاصطناعي، ولا مكياجكم صار "ترانسفورميشن" مو طبيعي؟ صراحة، المشهد كان غريب شوي، ومحد توقع يشوفهم بهذا الشكل.

أحمد العوضي، اللي متعودين عليه بلوك كلاسيك، فاجأ الكل. تخيلوا، ظهر في الصور بدون لحية نهائي! هذا بحد ذاته تغيير جذري عن شكله المعتاد. والأغرب من كذا، بشرته كانت مايلة للون الفاتح، وهو اللي الكل يعرف أنه بشرته تميل للسمرة الطبيعية. بعدين طلعت صور أوضح كشفت عن إطلالة شعبية كلاسيكية، لابس فيها معطف أسود طويل وملابس سودا، مع شارب ولحية مختفية. يا ساتر، فرق السما عن الأرض!

أما يارا السكري، فكانت الصدمة عندها في العيون. اللي يعرفونها يعرفون إن عيونها زرقا وتميزها، لكن في الصور التي انتشرت من كواليس بداية التصوير، ظهرت بعيون داكنة تمامًا! هذا التغيير خلى المتابعين يتساءلون إذا كان الدور اللي بتلعبه في المسلسل يتطلب منها تكون عيونها غامقة. يعني شكلها كان مختلف بشكل واضح عن اللي اعتدناه عليها، وصراحة، يارا قدرت تعمل "لوك" يخلي الكل يتساءل عن السبب.

كل هالضجة كانت بعد احتفال شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل، والتي يديرها المنتج تامر مرسي، ببدء التصوير. الحفل صار في مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان استعدادًا للمنافسة القوية في موسم دراما رمضان 2027. حضر الاحتفال المنتج تامر مرسي والمخرج محمد عبدالسلام، بالإضافة لعدد كبير من أبطال العمل. فريق العمل احتفل بجدية، وقصوا كيكة عليها اسم المسلسل، وأحمد العوضي كان مشارك بنفسه في تقطيعها. حتى أنه وزّع صدقات بهالمناسبة، وتمنى إن العمل يحقق نجاح كبير وينال إعجاب الجمهور. يا بخت اللي أخذوا من صدقات العوضي، شكلها صدقات وجهها خير للمسلسل!

أحمد العوضي بنفسه كشف عن أول صورة له من الكواليس على حساباته في السوشال ميديا، وعلق عليها بكلام يبيّن حماسه للعمل.

يارا السكري كمان ما قصرت وشوّقت جمهورها لشخصيتها الجديدة في "سلطان الديب". نشرت أول صورة لها من كواليس التصوير على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وكشفت من خلال تعليقها عن اسم شخصيتها "دهب"، وهذا اللي زاد فضول المتابعين بشأن تفاصيل الدور. يا ترى وش بتكون حكاية دهب هذي؟

الجميل في الموضوع إن مسلسل "سلطان الديب" ما هو إلا استمرارية لتعاون فني قوي بين أحمد العوضي ويارا السكري للمرة الثالثة على التوالي في دراما رمضان. يعني مو أول مرة يشتغلون سوا! أول مرة كانت في مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض في رمضان 2025، وهناك كانت أول تجربة تمثيل ليارا السكري. بعدين رجعوا واجتمعوا في مسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026. واللحين، في "سلطان الديب" لرمضان 2027. صراحة، صاروا ثنائي رمضان الرسمي، وواضح إن بينهم كيمياء قوية تخليهم ينجحون في كل مرة.

المسلسل هذا مو بس أحمد العوضي ويارا السكري، لأ! فيه كوكبة من النجوم. يضم "سلطان الديب" مجموعة مميزة من الفنانين، منهم: رانيا يوسف، وسوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، ومحمد علي رزق. يعني قائمة أسماء لحالها تخليك تتحمس وتتوقع عمل قوي بكل المقاييس.

أما من ناحية فريق العمل خلف الكواليس، فالكتابة للمبدع محمود حمدان، والإخراج يتولاه المخرج محمد عبدالسلام. والإنتاج زي ما ذكرنا، لشركة "سينرجي" التابعة للمنتج تامر مرسي. يعني فريق عمل متكامل وله ثقله في الساحة الفنية، وهذا يعطينا أمل كبير إن المسلسل بيكون حاجة فخمة.

بصراحة، بعد كل هالضجة وهالتغييرات اللي شفناها، الحماس للمسلسل صار في أوجه. كلنا ننتظر نشوف وش سالفة التغييرات الجذرية هذي في اللوك، وهل فعلاً "الذكاء الاصطناعي" تدخل ولا بس "لمسة مكياج" قوية؟ الأكيد إن "سلطان الديب" جاي يسوي قلبان في رمضان 2027. أنت وش تتوقع؟ هل اللوكات هذي بتناسب أدوارهم؟