ترفيه

الفنانة مي عمر تستعد لتجربة جديدة ومختلفة تماماً، بتشارك لأول مرة في مسرحية «لما ماما تنام». والحدث هذا بيكون ضمن فعاليات موسم الرياض الجاي، يعني حماس × حماس!

المسرحية هذي مو أي مسرحية، بتشوفون فيها مي عمر وهي تغني ثلاث أغنيات. الأغنية الأولى بتكون دويتو مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، والثانية مع محمود العسيلي، والثالثة مع بوسي. ميكس غريب وحماسي بنفس الوقت، صراحة متحمسين نشوف كيف بيكون التوليفة هذي بين التمثيل والاستعراض والغناء.

المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وبيشارك في بطولتها نجوم كبار زي ماجد المصري، حمدي الميرغني، سعد الصغير، وبدرية طلبة. يعني كاست قوي ومتوقع نشوف منهم شغل بطل.

غير المسرحية، مي عمر بتكون حاضرة بقوة في رمضان المقبل بمسلسل «حليمة جبران»، وبتشاركها البطولة كوكبة من النجوم مثل محمد حاتم، إنجي المقدم، بيومي فؤاد، نشوى مصطفى، بسنت شوقي، وحازم إيهاب. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

بس يبقى السؤال الأهم: مين فينا مو متشوق يشوف مي عمر وهي تغني مع عصام صاصا على خشبة المسرح؟ والله يا هي بتولعها!