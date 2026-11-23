ترفيه

موسم الرياض مستمر بتقديم عروض مسرحية متنوعة تجمع بين الكوميديا، الغناء، والاستعراض، وكلها نجوم مصر والخليج فيها. حاليًا فيه ثلاث مسرحيات محليّة الأجواء: «عروس وعريسة» لأحمد حلمي، «دكان الألعاب» لشجون الهاجري وبدر الشعيبي، ومسرحية «اعمل معروف» لشيكو.

أول شي، نبدأ بمسرحية «عروس وعريسة» لأحمد حلمي. هالمسرحية الكوميدية بدأت عروضها الجمعة الماضية على مسرح بكر الشدي ببوليفارد سيتي. معاه كوكبة نجوم زي غادة عادل، ولبلبة، وحمدي الميرغني ومحمد شاهين. القصة؟ بعد شهر العسل، يعني متى تبدأ المشاكل الحقيقية، صح؟ صراحة، موضوع اختلاف الطباع ومسؤوليات الحياة الزوجية بعد الرومانسية شي كلنا نعرفه، بس أكيد حلمي بيخليه يضحّكنا غصب! العروض مستمرة لغاية 29 نوفمبر.

أما للي يحبون المسرحيات العائلية اللي كلها غنا واستعراض، مسرحية «دكان الألعاب» بدأت الخميس الماضي على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي. ببطولة شجون الهاجري وبدر الشعيبي، ومعاهم محمد الشعيبي، وناصر الدوسري، ورهف محمد، وفهد الصالح. القصة عن «نور» و«سامي» اللي يكتشفون محل ألعاب قديم ممكن ينهدم، ويدخلون عالم سحري الألعاب فيه تحيا! يعني متعة للأطفال والكبار اللي حنوا لأيام الطفولة. اتوقع بتكون مليانة أغاني تخلي الواحد يرقص غصب!

ولعشاق الكوميديا الموقفية اللي تضرب في الصميم، مسرحية «اعمل معروف» حقت شيكو بتنطلق يوم الثلاثاء 24 نوفمبر على مسرح محمد العلي ببوليفارد سيتي. معاه كوكبة كوميدية زي ميرنا جميل، وأوتاكا، وإيمان السيد، وإسماعيل فرغلي، وأحمد بيلا. تخيلوا «بودة» وصديقه «فتح الله» بيطلعون من أزمة مالية ويفاجؤون نفسهم بحفل زفاف أحد رجال العصابات، ويطلع «بودة» شبيه أحد رجال العصابة! أكيد بتصير هناك مواقف تحبس الأنفاس من الضحك بين الشرطة والعصابة. المسرحية بتكمل عروضها لغاية 3 ديسمبر المقبل.

صراحة، موسم الرياض أثبت مرة ثانية إنه يبي يرضي كل الأذواق وكل الأعمار. كوميديا اجتماعية، مسرحيات استعراضية للعائلة، وكوميديا مواقف تجيب المغص من الضحك. كل هذا موجود. مين ناوي يحجز تذاكره من الحين؟