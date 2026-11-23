ترفيه

يا جماعة الخير، إذا كنتوا تحسبون عايض يوسف اكتفى بالزفة الأولى بالرياض، فأنتم غلطانين! عايض قرر يكمل الفرحة على أصولها وولّع الجو من جديد في زفافه الثاني في الكويت، بليلة ولا أروع في أحد الفنادق.

المطرب اختار يهدي زوجته أغنية خاصة قدام كل الحضور، وهذا الكلام اللي يجي عليه العلم! وبعدين شارك بنفسه بإحياء الأمسية، وقدم كم أغنية من أغانيه اللي نجن عليها كلنا، يعني العرس انقلب لحفلة فنية كاملة متكاملة.

والضيوف؟ يا هووو، الحفل كان نجوم في نجوم! حضر الفنان سلطان خليفة والإعلامية والفنانة تهاني السلطان، ومجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية المعروفة. مو بس كذا، عايض غنى وصلة مشتركة مع سلطان خليفة، وتهاني السلطان قدمت إحدى فقرات الحفل.

والجو صار حماسي بزيادة لما عايض رقص سامري مع إبراهيم الحجاج، وغنى دحوم الطلاسي معه خلال الأمسية. بصراحة، اللي ما حضر فاته نص عمره. بس لا تخافون، عايض ما نسي جمهوره وسوى بث مباشر على يوتيوب عشان الكل يعيش اللحظة الحلوة.

بصراحة، عايض صار قدوة في كيف تسوي عرس ما يتنسي! مين جاهز لعرس كذا؟