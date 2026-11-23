ترفيه

الوضع صار حماسي بزيادة على إنستغرام بعد ما ناصر الدوسري، نجمنا اللي نحبه، نزل مجموعة صور خاصة من مسرحية "دكان الألعاب". الصور هذي ما كانت عادية أبدًا، جمعته مع نخبة نجوم المسرحية اللي قاعدين يكسرون الدنيا بعروضهم ضمن موسم الرياض السابع. يعني من الآخر، وناسة في وناسة!

ناصر ما اكتفى بالصور، لازم يحط بصمته بكلام يلامس القلب. كتب تحت الصور وقال: "من قلب الرياض، ومستمرين معاكم في مسرحيتنا "دكان الألعاب" ضمن فعاليات موسم الرياض، لأهل السعودية وأهل الرياض الغاليين، محبتكم وحضوركم وتفاعلكم هو أجمل ما في ها التجربة، وأنتم دائماً سرّ نجاح كل فرحة نعيشها على المسرح". الصراحة، كلامه يجنن! مين ما يحس بالفخر لما يسمع هالكلمات؟ وختم بأن القادم أجمل بإذن الله، وأنه ينتظر الجمهور بكل حب. يا سلام على التفاؤل والجمهور اللي يستاهل كل خير.

طبعًا، مو بس الجمهور اللي تفاعل. فناننا بدر الشعيبي ما قدر يسكت، علّق على الصور بكلمات ودّية لناصر. عاد تعرفون الصداقات اللي على السوشال ميديا، تجيب العيد دائمًا! ومتابعين ناصر بعد ما قصروا، كلهم أثنوا على أدائه الخرافي على المسرح.

مسرحية "دكان الألعاب" شكلها مو لعبة، حرفيًا! القصة من رزان مبارك، والتأليف لجاسم الجلاهمة، والإخراج تولاه المبدع محمد جمال الشطي. يعني تيم عمل يطير العقل. والموضوع مو بس كذا، الموسم الثاني يبدأ بقلبة غير متوقعة للأحداث، تخيلوا الجميع يحسبون كل شي تمام وفجأة يرجع شي من الماضي ويخبص الدنيا! يعني جهزوا نفسكم لسلسلة من القصص والأحداث الجديدة. مين قال إن المسرح ممل؟

الصراحة، بعد كلام ناصر الدوسري، وشخصياً، أتوقع هالجمهور يدخل قلوب الممثلين زي الصاروخ! تتفقون ولا لا؟