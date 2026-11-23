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يا جماعة، العائلة هي أساس كل شي حلو، صح؟ وخصوصًا عائلة العم والعمة، هذول سند وظهر ما تتخيلونه، هم اللي يفهمونك ويوجهونك بكل حكمة وهدوء. ومن هنا تبدأ حكاية بنات العم، اللي لهم مكانة غير ومميزة بالمرة بين كل العائلة.

كأنهم أخواتك اللي أمك ما جابتهم، مخزن الأسرار اللي ما تخلص والذكريات الحلوة اللي تبقى معك طول العمر. أهميتهم تجي من كونهم رمز للود والدفى العائلي، وهم حلقة الوصل اللي تجمع كل فروع الشجرة العائلية ببعض.

عشان كذا، لازم نحافظ على هالعلاقة ونقويها بالاحترام والزيارات والسؤال الدايم. الموضوع مو بس صلة رحم وإرضاء للخالق، فيه شي أكبر. هي شبكة دعم نفسي واجتماعي ما تستغني عنها، تحميك من العزلة وتضمن إن كل قيم الترابط والألفة هذي تنتقل من جيل لجيل. يعني من الآخر، العائلة بتصير حصن منيع ضد أي شي ممكن يواجهنا بالحياة. فمين بنات العم اللي ما تقدر تعيش بدونهم؟