ترفيه

الفنانة المصرية شيرين نزلت موسم الرياض ومو أي نزلة، مشاركة في مسرحية "عروس وعريسة" مع النجم أحمد حلمي اللي بدأت عروضها ضمن فعاليات الموسم.

شيرين ما قصرت، حرصت توجه رسالة شكر من قلب القلب لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه. ومين ما يشكره بعد كل اللي صاير في موسم الرياض؟ خصوصًا إنها أول مرة تشارك بمسرحية هناك.

المستشار تركي آل الشيخ نشر فيديو لشيرين من ضمن أبطال المسرحية على صفحته الرسمية بالفيسبوك. وقالت فيه إنها تتابع موسم الرياض من التلفزيون منذ سنوات، وإن هذه أول مرة لها فيه، وإنها كانت تتساءل متى سيتذكرونها لتذهب إلى الرياض، إلى أن جاءت المسرحية.

الشيء اللي لمس قلب شيرين بزيادة هو إن موسم الرياض فتح أبواب رزق لناس كثير. تقول: "أنا سعيدة جدا وعايزة أشكرك على حاجة يمكن محدش شكرك عليها أن أنت شغلت ناس كتير جدا جدا أعداد مهولة من الموسيقيين كل الناس اللي بيعملوا موسيقى للمطربين اللي بيجوا في موسم الرياض، دول كلهم كفاءات عالية وهايلين وكل حاجة بيشتغلوا في الأوبرا بقالهم زمن الزمن ولكن لما سمعوا عن موسم الرياض وجم هنا أنت فتحت بيوت ناس كتير أوي مش هقدر أتكلم أكتر من كده عشان مبكيش". وقالت إنها لا تستطيع الاستمرار في الحديث حتى لا تبكي.

وختمت شيرين رسالتها بدعاء لتركي آل الشيخ وللناس الذين فتح بيوتهم، متمنية أن يبقى موسم الرياض دائمًا منورًا به.

مسرحية "عروس وعريسة" يشارك فيها كوكبة من النجوم غير شيرين وأحمد حلمي، مثل غادة عادل، لبلبة، حمدي الميرغني، محسن محي الدين، محمد شاهين، دنيا ماهر، محمد أبو داود، إبرام سمير وصولا عمر.

قصة المسرحية تدور في حي المعادي القديم بالقاهرة، عن زوجين حديثي الزواج تبدأ حياتهما بمشاعر الحب والرومانسية، بس الأمور تتغير بعد شهر العسل وتطلع الخلافات اليومية وتحديات الحياة الزوجية.

من جد، موسم الرياض دايمًا مفاجآته غير، ومشاركات النجوم العالميين والعرب صارت شيء عادي، بس أول مرة لشيرين؟ هذه لحالها قصة. وش رايكم في كلامها؟