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كلنا مر علينا هالشعور اللي يقهر، تنامين بدري وتأخذين كفايتك من النوم، وتصحين تشوفين وجهك في المراية كنك سهرانه طول الليل! لا هالات اختفت ولا إشراقة بانَت، بس بهتان وتعب. ممكن تلومين قلة النوم أو ضغوط اليوم اللي راح، بس أحياناً الموضوع أبسط من كذا بكثير، ويكمن في أشياء نسويها قبل ما ننام بدون ما ندري إنها تخرب علينا صباحنا.

مو لازم تروحين تشترين مستحضرات جديدة وتضيفين مليون خطوة لروتينك، يمكن بس تحتاجين توقفين شوي وتراجعين عاداتك المسائية القديمة اللي تعودتي عليها. مين فينا ما يحس بكسل آخر الليل وما له خلق يوقف قدام المراية ويسوي روتين بشرته كامل؟ بس هالخطوات البسيطة ممكن تسوي فرق كبير.

إزالة المكياج؟ لا تقولين منديل وبس!

لما مسحتي وجهك بمنديل إزالة المكياج على السريع، هل كنتي متأكدة إن كل شيء راح؟ بصراحة، غالباً لا! بقايا كريم الأساس، واقي الشمس، وحتى الدهون ممكن تظل لاصقة ببشرتك. الحل بسيط: استخدمي غسول مناسب لوجهك وتأكدي إنك نظفتيه تمام التمام قبل ما تحطين المرطب. هذي الخطوة تستاهل التعب، حتى لو يومك كان طويل ومتعب.

كثرة التقشير؟ مو دايماً حل سحري!

إذا كنتي من اللي يستخدمون المقشرات كم مرة بالأسبوع عشان تتخلصين من بهتان البشرة، يمكن لازم توقفين وتفكرين شوي. الإفراط في التقشير ما يخلي بشرتك تشع إشراقاً، بالعكس ممكن يجففها ويضعف الحاجز الطبيعي حقها، فتصحى بشرتك تعبانة وحساسة زيادة عن اللزوم. اختاري عدد مرات تقشير يناسب نوع بشرتك، ولا تحطين كذا مقشر في نفس الليلة بحجة إنك تبغين نتائج سريعة، تراها مو مسابقة!

العشاء الثقيل والملح؟ استعدي للانتفاخ!

قد تلاحظين إن وجهك ينتفخ لما تصحين بعد عشاء مليان ملح. والسبب؟ الصوديوم الزايد يساعد على احتباس السوائل في الجسم، وهذا الشي يظهر حوالين العينين والوجه. مو مطلوب تحرمين نفسك من كل شيء تحبينه، بس حاولي تنتبهين لكمية الملح في عشاك، ولا تخلين العشاء الثقيل عادة يومية قبل النوم مباشرة. تراها بتفرق كثير مع صباحك.

لا تستعجلي النتائج وتغيرين المنتجات كل شوي!

من الطبيعي نتحمس لما نسمع عن سيروم جديد أو كريم يوعد ببشرة أروع، بس التنقل المستمر بين المنتجات ما راح يخليك توصلين للنتيجة اللي تبغينها. أعطي كل منتج وقت كافي عشان تشوفين تأثيره، ولا تدخلين أكثر من مكون فعال لروتينك بنفس الوقت. أحياناً البشرة تحتاج هدوء وانتظام أكثر من حاجتها لمنتج جديد.

نقطة مهمة أخيرة: إذا كنتي تصحين ببشرة شاحبة بشكل مستمر، مع إنك مهتمة فيها ونومك كويس، لا تحصرين السبب في روتينك المسائي. شحوب الوجه ممكن يكون له علاقة بنقص الحديد أو فقر الدم، وممكن يكون معاه تعب ودوار وخفقان. إذا حسيتي بهالأعراض، الأحسن تراجعين الدكتور وتسوين الفحوصات اللازمة. يعني الموضوع مو كله كريمات، أحياناً الجسم يحتاج اهتمام من جوا.

في النهاية، لا تتوقعين تستيقظين ببشرة ثانية بس عشان استخدمتي كريم جديد قبل النوم. ابدئي بمراجعة اللي تسوينه الحين، هل تنظفين وجهك كويس؟ هل تعطينه الترطيب اللي يحتاجه؟ وهل نومك مريح ومنتظم؟ البشرة أحياناً ما تحتاج مستحضرات أكثر، قد تحتاج عناية أبسط وعادات أفضل تستمرين عليها كل ليلة. مين فينا جاهز يغير عاداته المسائية لعيون بشرة أحلى؟